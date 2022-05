Music & Wine-Event im Weingut Reeh

Werbung

Hannes Reeh lud am vergangenen Samstag in sein Weingut zu "Music & Wine". Bei gemütlicher Atmosphäre spielte die Band "Ballroom Rockers" akustisch auf, dazu lieferte der Food Truck von Gartner Ümitz wahrliche Gaumenfreuden. Das nächste "Music & Wine"-Event findet am 11. Juni statt.

Keine Nachrichten aus Neusiedl mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.