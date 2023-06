Schulfest Frauenkirchen: Großer Andrang, große Hitze, großer Spaß .

In einer Woche ist es so weit: Das Schuljahr endet und die Sommerferien beginnen. So auch für die vielen Schülerinnen und Schüler des Schulclusters Frauenkirchen. Gestern feierte man deshalb gemeinsam mit Lehrkräften, Familie, Freunden und Verwandten den Abschluss eines weiteren Jahres und den Beginn des Sommers.