Mit Ferdinand Raimunds "Verschwender" hat Theater Sommer Parndorf- Intendant Christian Spatzek wieder einmal wieder einmal einen Volltreffer gelandet: Das Ensemble rund um Christoph Dostal, Georg Kusztrich und Erika Mottl glänzte sowohl mit schauspielerischen als auch gesanglichen Top-Leistungen und erntete tosenden Applaus.

Einen ausführlichen Bericht über die Premiere in Parndorf lest ihr am Mittwoch in der Neusiedler BVZ und im E-Paper!