Neusiedl am See: Ein neues Haus für den BFV

Der Standort der Tageswerkstätte ist der gleiche geblieben, ansonsten erinnert aber nichts an das alte Gebäude. Architekt Andreas Lang hat auf große helle und funktionale Räume Wert gelegt. Große Fenster vermitteln das Gefühl, inmitten der Natur zu sein.

Foto: Birgit Böhm-Ritter

„Wir sind wieder zu Hause“, mit diesen Worten eröffnete Roswitha Knebelreiter erleichtert die Eröffnungsfeierlichkeiten. Es sei eine schwierige Zeit gewesen für ein so großes Bauprojekt. Der Bau startete im November 2020, inmitten der Corona-Hochphase, zuletzt verzögerten Lieferschwierigkeiten bedingt durch den Ukraine-Krieg und neue Auflagen immer wieder die Fertigstellung. Die Renovierung und Vergrößerung des seit den 1980ern bestehenden Hauses ist allerdings unumgänglich gewesen, um den behördlichen Ansprüchen zu entsprechen.

Christian Lidy verdeutlichte diese Situation in seiner Rede: „Als ich 2017 hier begonnen haben, wünschten sich die Klientinnen und Klienten nichts sehnlicher als Außenjalousien gegen die Sommerhitze, dann hieß es die Fassade gehört erneuert und eigentlich auch das Dach. Aus Außenjalousien wurde schließlich dieses Riesenprojekt.“

Der Bau der Tageswerkstätte wurde aus dem Europäischen Fond für ländliche Entwicklung (ELER) gefördert. Darüber hinaus finanziert sich der Verein größtenteils aus Spenden: „Es ehrt uns, dass wir in der Region so gut verankert sind und wir immer wieder auf die Leute hier zählen können.“ Das dem so ist, bewies auch die Eröffnungsfeier, bei der kein Platz im Saal frei blieb.

Ehrenbürgerschaft für Roswitha Knebelreiter

Foto: Birgit Böhm-Ritter

Eine besondere Überraschung verkündete Bürgermeisterin Elisabeth Böhm im Rahmen des Festes: Der Gemeinderat hat in der Vorwoche einstimmig beschlossen, Obfrau Roswitha Knebelreiter für ihr hervorragendes Engagement und ihren sozialen Einsatz die Ehrenbürgerschaft der Stadtgemeinde Neusiedl am See zu verleihen.