Kinder laufen für Kinder: Spendenlauf für die Ukraine in Kittsee

Werbung

Ganz nach dem Motto „Sich bewegen, um etwas zu bewegen“ organisierte die Volksschule Kittsee einen Sporttag mit verschiedenen Leichtathletikstationen.

Im Zuge dessen wurde auch ein Benefizlauf zugunsten der Ukraine-Hilfe abgehalten. Dabei liefen die Schülerinnen und Schüler aller Schulstufen Runden um den örtlichen Sportplatz. Das Gesamtspendenergebnis von insgesamt 2.000 Euro geht an UNICEF Österreich.

Laufen und Leichtathletik. Die Schüler erliefen am Sporttag eine Gesamtspendensumme von insgesamt 2.000 Euro. Damit will man vor allem die vom Ukraine-Krieg betroffenen Kinder sowie ihre Familien unterstützen. Foto: VS Kittsee

Beim Lauf kam es nicht auf die Geschwindigkeit oder eine vorgeschriebene Mindestlaufzeit an, sondern nur auf die zurückgelegte Strecke (auch Gehen war erlaubt). Die Aufgabe lautete, so viele Runden wie möglich um den Sportplatz Kittsee zu laufen. In den Wochen vor der Veranstaltung gingen die Kinder auf Sponsorensuche (Eltern, Großeltern, Verwandte etc.), sammelten Geldspenden und gaben diese in der Schule ab.

Die österreichweite Schulaktion „Kinder laufen für Kinder“ bietet die Möglichkeit, Bewegung mit sozialem Engagement zu verbinden. Seit ihrer Entstehung im Jahr 2009 beteiligten sich bereits 51.000 Schüler an der Aktion. Diese erliefen mehr als 193.000 Kilometer und damit eine Gesamtspendensumme in der Höhe von über 702.000 Euro.

Keine Nachrichten aus Neusiedl mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.