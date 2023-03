Volkshilfe und Püspök gegen Kinderarmut

Werbung

Am gestrigen Mittwoch präsentierte die Präsidentin der Volkshilfe Burgenland, Verena Dunst, zusammen mit dem Geschäftsführer von PÜSPÖK, Lukas Püspök, mit „Kein Kinderzimmer soll im Winter kalt bleiben“ und „Power4Future“ eine Kooperation in zwei Projekten, die armutsgefährdete Familien unterstützen soll.

„Kein Kinderzimmer soll im Winter kalt bleiben“

Der Soforthilfefonds „Kein Kinderzimmer soll im Winter kalt bleiben“ bietet seinem Namen entsprechend schnell und unbürokratisch Soforthilfe für unter der Armutsgrenze lebende Familien an, die sich durch die gestiegenen Energiekosten im vergangenen Winter das Heizen nicht mehr leisten können. Seit dem Start im Oktober 2022 konnte die Volkshilfe Burgenland durch den Spendenbeitrag von PÜSPÖK bereits 109 Kinder und deren Familien erfolgreich mit einer Gesamtsumme von rund 21.600 Euro unterstützen.

Power4Future

Das Power4Future-Training soll Kindern im Alter von 6 bis 12 Jahren unterstützen, die Probleme mit sozialer Interaktion haben. Durch das Training (als Einzel- und Gruppentraining und durch Eltern-Familienberatung) sollen Kinder lernen, wie sie in ihrem sozialen Umfeld positiv wahrgenommen werden können und mit ihrem persönlichen Umfeld interagieren. Diese sozialen Kompetenzen sollen Kindern aus armutsgefährdeten Haushalten langfristig bessere Zukunftsperspektiven bieten.

„Als sozial engagiertes Unternehmen ist es uns sehr wichtig, vor allem jenen zu helfen, die sich selbst nicht helfen können. Sehr sind das nun einmal Kinder“, so Lukas Püspök, Geschäftsführer von PÜSPÖK, und betont: „Mit der Volkshilfe Burgenland haben wir einen überaus engagierten und kompetenten Kooperationspartner, mit dem wir diese beiden neuen Projekte sehr gerne umsetzen und finanziell unterstützen, um die Zukunftschancen von Kindern zu verbessern und ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre Potenziale voll auszuschöpfen.“

Power4Future wurde mithilfe der langjährigen Erfahrung der Volkshilfe Burgenland in der mobilen Familienbetreuung entwickelt. Die letzten Monate wurden genutzt, um das Projekt im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, der Gewaltberatung und im burgenländischen Schulwesen zu erklären. Das erste Power4Future-Training soll im ersten Halbjahr 2023 im Südburgenland starten. Die Anmeldung läuft über die Volkshilfe Burgenland – Eltern sowie Vertreter des Bildungs- bzw. Betreuungssystem können sich direkt melden.

Die Präsidentin der Volkshilfe Burgenland, Verena Dunst, betont: „Mit der tatkräftigen und finanziellen Unterstützung des Soforthilfefonds und Power4Future- Training durch PÜSPÖK soll eine bessere Zukunft für alle Kinder und ihre Familien im Burgenland geschaffen werden. Wir hoffen, dass diese Projekte im Kampf gegen Kinderarmut neue Leuchtturmprojekte werden und weitere Partner dazu inspiriert, sich ebenfalls für eine bessere Zukunft von Kindern zu engagieren“. Dunst ist es außerdem ein Anliegen zu betonen, dass in Anspruch genommene Hilfe in jedem Fall äußerst diskret an die Hilfesuchenden herangetragen wird.

Genauere Infos finden sich im Internet unter www.volkshilfe-bgld.at oder telefonisch unter 02682 / 61569.

