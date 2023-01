Verein „gabarage“ in Neusiedl am See: Zweite Chance im doppelten Sinn

Werbung

Wenn aus Verkehrsschildern coole Tische werden, aus Mistkübeln außergewöhnliche Sitzbänke oder aus Planen sowie Autogurten lässige Taschen, dann steckt wahrscheinlich der Sozialverein „gabarage – upcycling design“ dahinter. Seit einigen Wochen ist der Verein auch in Neusiedl am See aktiv.

Unter dem Schlagwort „aus Alt mach Neu“ hat man sich dem Upcycling von Produkten verschrieben. Das Besondere: Der Verein verknüpft soziale und ökologische Nachhaltigkeit miteinander.

„Nichts ist so identitätsstiftend wie Arbeit“

Denn eine zweite Chance bekommen nicht nur vermeintlich ausgediente Produkte. Gefertigt werden die Upcycling-Stücke in der Manufaktur von Menschen, die es am Arbeitsmarkt schwerer haben und im Verein ausgebildet und qualifiziert werden. In Neusiedl am See sind neun Jugendliche und junge Erwachsene Teil des kürzlich gestarteten Projektes „ChancenZukunft“.

Frauen und Männer im Alter zwischen 15 und 25 Jahren mit massiven psychosozialen Belastungsfaktoren, chronischen Suchterkrankungen oder psychischen Erkrankungen bekommen durch das Projekt eine neue Chance.

Christian Frühmann (l.) ist als Leiter für die Entwicklung des Standortes Neusiedl am See (Obere Hauptstraße 47-49) zuständig. Foto: Schennet

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden in 18 Monaten auf das Berufs- oder Schulleben vorbereitet. Das Projekt ist modular aufgebaut, wobei Modul 1 als Arbeitsmarktbezogene Beratungs- und Betreuungseinrichtungen (BBE) geführt und vom Arbeitsmarktservice Burgenland finanziert wird.

Die anderen Module werden mit 250.000 Euro vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit und mit 80.000 Euro vom Land Burgenland finanziert. Darüber hinaus beteiligt sich auch die Stadt Neusiedl am See an den Kosten.

„Nichts ist so identitätsstiftend wie Arbeit. Gerade Jugendliche oder junge Erwachsene mit psychischen oder sozialen Problemen brauchen bei der Berufsorientierung Unterstützung“, betont Wirtschafts- und Soziallandesrat Leonhard Schneemann bei der offiziellen Präsentation des sozialintegrativen Betriebes. Die hier erworbenen Kompetenzen seien für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Sprungbrett in das Berufsleben.

