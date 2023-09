Mönchhof: Sommerausklang in der Netzwerkschmiede

Das Wetter meinte es gestern gut mit der Netzwerkschmiede und ihren zahlreichen Gästen. Strahlender Sonnenschein und durchwegs angenehme Temperaturen begleiteten das Spätsommerfest im Mönchhofer Schlossahaus. Dabei war im Programm für alle Altersklassen etwas zu finden.

So begann der Kindernachmittag etwa mit der Kasperlkiste, um anschließend in ein kollektives Trommeln mit Saiduh überzugehen. Danach spielte die Schülerband „The Hot Dogs“ zusammen mit Musiklehrer Georg Allacher diverse Stücke von den Ramones, Rage Against the Machine oder auch Motörhead. Etwas gelassener ging die Folkband „The Chelsix“ zu Werke, während „Kamel“ in der Folge mit ihrer fabelhaften Stimme verzauberte. Den Abschluss des gelungenen Spätsommerfests bildete der „Jazzclub Gols“, der wie eh und je die Gemüter zum Tanzen brachte.

Hubert und Georg verstehen sich prächtig. Foto: Klaus Zwinger

Der Verein Netzwerkschmiede bietet regionalen Produzenten an, ihre Waren gesammelt in den Fächern des Schlossahauses an den Mann bzw. an die Frau zu bringen. Außerdem kann man darin auch im Rahmen einer FoodCoop Gemüse und andere Waren erwerben. Mehr Infos unter https://netzwerkschmiede.org.