Die Gemeinde Nickelsdorf, die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG) und die Volkshilfe Burgenland machen gemeinsame Sache: Am Montag hat der offizielle Spatenstich für das Seniorentageszentrum Nickelsdorf stattgefunden.

Die Sozialeinrichtung wird in zentraler Lage, gegenüber der neu entstehenden betreubaren Wohneinheiten und des Gemeindeamtes errichtet.

Fertigstellung für Mitte 2021 geplant

Das Gebäude soll rund 160 Quadratmeter groß werden und ist für bis zu zehn Betreuungsplätze ausgelegt. Als Bauträger fungiert die OSG, als Betreiber die Volkshilfe Burgenland.

Die Fertigstellung des neuen Seniorentageszentrums ist für Mitte 2021 geplant.

Für die Landesregierung ist die Errichtung der sozialen Einrichtung in Nickelsdorf ein weiterer Umsetzungsschritt des „Zukunftsplanes Pflege“, der den Wunsch vieler Senioren nach „Pflege daheim“ möglich machen soll.

Landesrat Christian Illedits (SPÖ) sagte beim Spatenstich in Nickelsdorf: „Die burgenländische Bevölkerung wird immer älter. Pflege und Betreuung werden im stationären, aber auch im mobilen Bereich damit zu den sozialen und gesellschaftlichen Schlüsselthemen der Zukunft, denn sie bestimmen die Lebensrealität nahezu aller Burgenländerinnen und Burgenländer - als Pflegebedürftige oder als Angehörige. Unser Ziel ist es, mit diesem Masterplan dafür die entsprechenden Weichen zu stellen, für jede und für jeden die richtigen Angebote parat zu haben und durch Beratung vorab die richtigen Informationen zu liefen. Diese neuen, diese generationenübergreifenden Initiativen, diese Maßnahmen in Richtung soziale Kontakte und größtmögliches Miteinander werden mit der Realisierung dieses Seniorentageszentrums hier in Nickelsdorf optimal umgesetzt.“

Landesrätin Daniela Winkler (SPÖ) ergänzt: „Hier entsteht etwas Neues und Gutes. Etwas, von dem die Menschen, die ältere Generation in Nickelsdorf profitieren wird. Jene Menschen, die es sich mehr als verdient haben, dass man für sie etwas Gutes entstehen lässt. In Nickelsdorf schafft man damit einen Ort der Begegnung. Die Senioren von heute gehören zu jenen Menschen, die mit den Vorgängergenerationen den Grundstein zu unserem heutigen Wohlstand gelegt haben. Diese Generation hat in ihren jungen Jahren viel Entbehrungen auf sich nehmen müssen. Darum ist es heute wohl mehr als unsere Pflicht, für diese Menschen bestmögliche Lebensbedingungen in gewohnter Umgebung zu schaffen.“