Gymnasium Neusiedl: Wie mit einem „Brottag“ geholfen werden konnte

Werbung

Am „Brottag“ der 7C und 8B waren die angebotenen Aufstrich-Brote und köstlichen Kuchen rasch ausverkauft. Die engagierten Schülerinnen und Schüler freuten sich mit den unterstützenden Professoren Georg Stockinger und Martin Miletich über einen Reingewinn von 1.000 Euro.

Die stolze Summe wurde nun an die Kinderhilfsorganisation „Rettet das Kind Burgenland“ überreicht. Simon Kainak und Mag.a Sabine Wendelin vom Projekt „Jugendcoaching“ nahmen die großzügige Spende in Form eines Schecks erfreut entgegen.

Regelmäßige Coachings durch „Rettet das Kind“ am Gymnasium

Die Kinderhilfsorganisation ist seit einigen Monaten regelmäßig am Gymnasium präsent. Sie bietet kostenlos ein Jugendcoaching an. Themen bei den individuell betreuten Terminen sind Lernorganisation, Zeitmanagement, Berufsorientierung und Laufbahnplanung. Das persönliche Beratungsangebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Oberstufe.

Keine Nachrichten aus Neusiedl mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.