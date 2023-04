Pamhagen: Für den BFV ums Lerchenfeld

Am heutigen Sonntagmorgen lud Andert-Wein auf das Lerchenfeld in Pamhagen, wo man einen Benefizlauf entlang des „Pamhagener NaturGenussErlebnis“ Weges zugunsten des Behinderten-Förderungsvereins Neusiedl am See veranstaltete. Wählbar waren Strecken von zwei (4,6 km) oder vier (9,2 km) Runden um das Lerchenfeld. Diese konnten nicht bloß laufend, sondern auch mit Rollstuhl, Kinderwagen oder als Wanderweg in Angriff genommen werden. Dabei waren allerdings nicht nur aktive Teilnehmer willkommen, sondern auch „Zuseher, Schlachtenbummler und Anfeuerer sind herzlich willkommen. Die Spendenbox ist groß genug“, scherzt Mike Andert in der Einladung.

Neben dem idyllischen Ambiente am Lerchenfeld bot Andert auch Verpflegung in Form von Speis und Trank gegen freie Spende an. Zu den Sponsoren der Spendenaktion zählen die Bäckerei Möstl, die Bäckerei Grath, Perlinger Gemüse, Alles Apfel - Leeb, die Hüttenrunde und Wiener Städtische Alexander Schneider.

