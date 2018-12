Ein Licht in der Dunkelheit .

Mit einem Reinerlös von über 100.000 Euro war die von Landeshauptmann Hans Niessl initiierte Spendengala zugunsten der ORF-Aktion „Licht ins Dunkel“ auch heuer wieder ein voller Erfolg.

Bereits zum neunten Mal fand die in Österreich einzigartige Gala in der Vila Vita Pannonia in Pamhagen statt. Mehr als 500 Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kunst und Kultur waren ein neuer Rekordbesuch.