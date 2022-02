Frühschoppen für Kinderkrebshilfe in Frauenkirchen

Eigentlich hat das Alte Brauhaus in Frauenkirchen im Jänner und Februar Winterpause, aber an den Sonntagen zwischen 10 und 13 Uhr sperrt Geschäftsführerehepaar Hickel heuer trotzdem auf und sammelt Spenden. So auch am vergangenen Sonntag, wo auch die BVZ mit der Kamera vor Ort war.

Lesezeit: 2 Min DG Daniel Gottfried