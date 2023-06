Spendenübergabe Andau: Reeh spendet an BFV

Lesezeit: 2 Min Klaus Zwinger

Hannes Reeh mit einigen Klienten des BFV Neusiedl. Foto: zVg Reeh

I m Zuge seiner Veranstaltung „UNPLUGGED Music & Wine“, mit der Hannes Reeh regelmäßig Scharen von Leuten bei bestem Wetter in sein Weingut lockt, wurde diesmal auch ein Spendenscheck an Behindertenförderungsverein Neusiedl am See übergeben.