Zurndorfer Bienenfest: Spielerisch über Umwelt und Natur lernen

Beim Bienenfest am Zurndorfer Grillplatz konnten Kinder und Erwachsene über Bienen und deren Wirkung auf die Umwelt lernen. Über das Imkerwesen und das Leben der gelb-schwarzen Insekten konnte man am Naturlehrpfad mit Quiz und Memory oder im Open-Air-Kino mit einer Vorführung der ausgezeichneten Dokumentation „Tagebuch der Biene lernen. Zusätzlich konnte man beim Honig schleudern selbst Hand anlegen oder ein kleines Insektenhotel aus Dosen, Schilf und Lavendel bauen. Letzterer verscheucht Wespen, während er die Bienen anlockt. Obmann des Imkervereins, Siegfried Heilmann, brachte sogar einen Bienenstock mit Glasfenstern mit. Mit diesem konnte man genau betrachten, wie sich die Bienen in ihrem Stock verhalten.

Keine Nachrichten aus Neusiedl mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.