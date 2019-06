Landeshauptmann Hans Peter Doskozil hat am Donnerstag im Rahmen seiner „Ganz oben steht das Burgenland“-Tour den Bezirk Neusiedl am See besucht.

Neusiedl am See, Gols und Illmitz waren die Stationen der SPÖ-Sommertour am Donnerstag. Schon beim ersten Halt am Neusiedler Hauptplatz war der Andrang, trotz Hitze, sehr groß. Zahlreiche Besucher und Mitglieder der SPÖ- Ortsparteien ließen sich leckere Burger und kühle Spritzer vom Landeshauptmann höchstpersönlich servieren.

An der Sommertour nahmen auch - unter anderen - Landesrätin Daniela Winkler, die SPÖ-Bezirksgeschäftsführer Kilian Brandstätter und Maximilian Köllner, SPÖ-Landesgeschäftsführer Christian Dax und Neusiedls Bürgermeisterin Elisabeth Böhm teil.