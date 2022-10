Pelzer holt auf Anhieb die Absolute in Andau

Werbung

„Wir sind überglücklich“, meint Philipp Pelzer, der neue Bürgermeister von Andau, über seinen fulminanten Wahlsieg.

„Wir hatten zwar schon von Haus aus ein gutes Gefühl für diese Wahl, aber dass es in dieser Form ausgeht, hätten wir auch nicht gedacht“, so der frischgebackene Bürgermeister zu den Ereignissen des vegangenen Wahlsonntags. Mit einem Zuwachs von 13,3 Prozent der Stimmen konnten zusätzliche vier Mandate und somit auch gleich die absolute Mehrheit im Gemeinderat geholt werden.

„Wir haben einfach sehr viel in die Vorbereitung der Wahl investiert, den Leuten zugehört und auch enorm viel Arbeit hineingesteckt“, so Pelzer über die möglichen Gründe für den klaren Ausgang der Wahl. Das Ergebnis kommt niederschmetternd für Andreas Peck, der die ÖVP in den vergangenen beiden Perioden erstmalig in der Geschichte von Andau seit 1945 zur Bürgermeisterpartei machte.

„Wir sind schon mit der Einstellung ins Rennen gegangen, dass es eine harte Partie für uns wird, aber mit so einem Ausgang haben wir nicht gerechnet“, so der scheidende Bürgermeister Peck. Ob er nach dieser Niederlage als Vizebürgermeister weitermachen wird, steht noch nicht fest.

Andreas Peck gelang vor zehn Jahren etwas Außergewöhnliches. Foto: BVZ

„Wenn es sich ausgeht und die Partei wieder ja sagt, würde ich es machen“, so Peck.

Die FPÖ verlor 2,1 Prozent und muss nun eines ihrer beiden Mandate abgeben. Gerhard Zechner, der heuer erstmalig angetretene Spitzenkandidat der Andauer FPÖ konnte mit 4,3 Prozent in der Bürgermeisterwahl immerhin das Ergebnis seines Vorgängers Bernd Brettl in der letzten Wahl 2017 verbessern.

