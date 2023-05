1200 Kinder beim Actionday in Podersdorf

Der bisher größte SPORTUNION actionday aller Zeiten war nur dank einer idealen Location und einem eingespielten Team möglich. Mit dabei waren rund 1.200 Kinder aus den folgenden Schulen: VS Kittsee, VS Frauenkirchen, VS am Tabor Neusiedl am See, VS Apetlon, VS St. Andrä am Zicksee, VS Halbturn, VS Gattendorf, VS Podersdorf, VS Illmitz, MS Kittsee und MS Illmitz.

Die Ehrengäste SPORTUNION Präsidentin Karin Ofner und Podersdorfs Bürgermeisterin Michaela Wohlfart eröffneten gemeinsam mit SPORTUNION Geschäftsführer Patrick J. Bauer die Veranstaltung. „Die SPORTUNION bereitete Sportstationen gemeinsam mit dem UNION Grande Volley, UTTC Halbturn, Beachvolleyball Podersdorf, SPORTUNION Neusiedl, UNION Boxclub Parndorf, dem Roten Kreuz, Crossfit Lakefront, Bernhard trainiert, den Laketown Riders und der mobilen Sportstätte für den sportlichen Vormittag vor,“ freute sich SPORTUNION Präsidentin Karin Ofner.

Viele coole Bewegungsstationen, wie beispielsweise die Airtrack, der Bungee Run, das SPORTUNION Ninja Triple, Teqvoly, Beach Volleyball, Crossfit, Calisthenics, Speed Stacking, Bungee Run, Krafttraining, Boxen, sorgten für viel Abwechslung bei den Kindern. Eines der Highlights für die Kinder war die Trial-Vorführung am BMX Bike von Andi Huber von den Laketown Riders. Unter tosendem Applaus der Kinder zeigte der Biker Tricks wie den 360, machte eine Bunny Hop Challenge und vieles mehr.

Am Ende durften sich die angereisten Kinder über eine Medaille freuen. Die zeigte auch einen QR-Code mit dem die Eltern direkt zu den zahlreichen Sportangeboten der burgenländischen SPORTUNION Vereine springen können und sich das passende Angebot für ihr Kind heraussuchen können. Der Direktlink dazu: www.sportunion.at/bgld/angebot.

