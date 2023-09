Diesjähriger Marc Aurel Marsch voller Erfolg

Vergangene Woche fanden am Truppenübungsplatz (TÜPl) Bruckneudorf die alljährigen und zweitägigen Marc Aurel Marschtage statt, die traditionell von einem ungarischen Verein in der Gewandung römischer Legionäre eröffnet wurden. Die Wegstrecken betrugen dabei an beiden Tagen entweder 40 Kilometer für den Marsch oder 22 Kilometer für die Wanderung. Der erste Marschtag führte vom TÜPl bis zum Petroneller Heidentor und über Scharndorf und Höflein wieder zurück. Am zweiten Tag konnten die motivierten TeilnehmerInnen die Schönheit der Natur über die gesamte Strecke des Truppenübungsplatzes genießen. Die zahlreichen TeilnehmerInnen kamen auch dieses Jahr vorwiegend wieder aus diversen Regimentern des Bundesheeres und Blaulichtorganisationen zusammen, auch aus dem benachbarten Ausland wie etwa Deutschland und Ungarn. Für die Organisation und einen reibungslosen Ablauf, unter anderem mit zahlreichen Labestationen, zeigte erneut die bewährte Kooperation zwischen dem Heeressportverein Wien und dem TÜPl verantwortlich. TÜPl-Kommandant Markus Ziegler dazu: „Die Teilnahme an diesem Marsch ist ein Erlebnis. Die Absolvierung von solchen Distanzen erhöht nicht nur die körperliche Leistungsfähigkeit, sondern vor allem auch ihre Willensstärke. Jeder, der diesen Marsch absolviert, kann zurecht stolz auf seine Leistung sein.“