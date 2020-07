Baustart für orthodoxes Kloster im Oktober geplant .

Der Baustart für das erste orthodoxe Kloster Österreichs im burgenländischen St. Andrä am Zicksee wird voraussichtlich Anfang Oktober erfolgen, teilte der orthodoxe Metropolit Arsenios Kardamakis am Freitag laut Kathpress mit. Die im Juni aufgrund der Coronakrise verschobene feierliche Grundsteinlegung wird am 26. September stattfinden.