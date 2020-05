Der Festakt war ursprünglich für 27. Juni geplant. Die Kirche wolle nun einen neuen Termin bekanntgeben, sobald es die Situation zulasse.

Der orthodoxe Metropolit Arsenios Kardamakis bedauere die Verschiebung, hieß es vonseiten der orthodoxen Kirche. Das Kloster "Maria Schutz" soll aus vier Trakten bestehen, in der Mitte ist eine Kirche vorgesehen. Diese soll in einem ersten Schritt errichtet werden, ihr Bau ist bereits ausfinanziert. Danach folgen die weiteren Gebäude, darunter die Zellen für die Mönche, Empfangsräume und eine Bibliothek.

Acht bis zwölf Mönche sollen im Gebäude Platz finden, auch ein Gästehaus ist geplant. Schon seit einigen Jahren lebt die orthodoxe Mönchsgemeinschaft in einem angekauften Haus in St. Andrä am Zicksee.