Kloster ohne Abt: Paisios tritt zurück

Paisios Jung muss aus gesundheitlichen Gründen dem Kloster Maria Schutz den Rücken kehren.

Er habe um seine Ablösung als Abt und um seine kanonische Entlassung aus der Diözese gebeten und werde sich an einen ruhigen Ort in den Bergen von Bosnien zurückzuziehen, meldete der Verein der Freunde des Klosters Maria Schutz. Metropolit Arsenios Kardamakis von Austria habe dieser Bitte stattgeben.

Schon seit vier Jahren kämpft Paisios Jung gegen eine Krebserkrankung. Es gehe ihm den Umständen entsprechend gut, den Aufgaben als Abt fühle er sich aber nicht mehr gewachsen, sagt er im Gespräch mit der BVZ und weist auch auf den geplanten Klosterbau hin. Dieser hat sich aufgrund der Corona-Pandemie und der Teuerung allerdings weiter verzögert. Seit der Grundsteinlegung vor zwei Jahren steht das Projekt. „Wir konnten keine Firma finden, die uns eine Liefergarantie für die Baumaterialien geben konnte“, erklärt Jung.

Seit 2016 leben orthodoxe Mönche in einem angekauften Haus in St. Andrä, das als erstes griechisch-orthodeoxes Kloster Österreichs gilt. Die Verantwortungen und Aufgaben des Abtes übernimmt dort zunächst Metropolit Arsenios von Austria selbst. Gleichzeitig betont die Metropolis von Austria, dass das monastische und pastorale Leben und die Aktivitäten des Klosters fortgesetzt und die Verantwortungen Schritt für Schritt in neue Hände gelegt werden.

Der Metropolit und die Metropolis von Austria sowie auch der Vorstand des Vereins der Freunde des Klosters Maria Schutz in St. Andrä am Zicksee unter der Führung von Obmann Martin Brasch danken Archimandrit Paisios Jung für „die vielen Jahre des aufopferungsvollen pastoralen und monastischen Dienstes und besonders seine Bemühungen um die Gründung und Entwicklung des Klosters Maria Schutz in St. Andrä am Zicksee.“

