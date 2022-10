Neuer Bürgermeister: Schmidt siegt in Stichwahl

Werbung

Das Ergebnis der Bürgermeister-Stichwahl vom Sonntag in St. Andrä hat sich bereits am ersten Wahlabend abgezeichnet. Der Herausforderer und SPÖ-Kandidat Michael Schmidt konnte dabei schon 47,9 Prozent der Wähler für sich begeistern, während zusammengerechnet weitere 9,5 Prozent der Stimmen auf zwei Bürgerlisten entfielen, die sich explizit gegen den amtierenden Bürgermeister Sattler wendeten.

Diese wanderten nun geschlossen zu Michael Schmidt, der damit das Rennen schließlich mit genau 58 Prozent der Stimmen für sich entscheiden konnte. Bürgermeister Andreas Sattler stagnierte unterdessen bei exakt 446 Stimmen, die er in beiden Wahldurchgängen erhalten hat, und die letztendlich 42 Prozent der Wählerschaft ausmachten.

„Ich bin überwältigt und freue mich sehr über das eindeutige Ergebnis“

„Ich bin überwältigt und freue mich sehr über das eindeutige Ergebnis“, lässt Schmidt von seiner Wahlparty bei Papa Joe‘s in St. Andrä verlautbaren. Die ÖVP hält nun zwar weiterhin die Mehrheit im Gemeinderat, gemeinsam mit der Liste Miteinander (MIT) kann diese aber nun von der SPÖ überstimmt werden.

Der scheidende Bürgermeister Andreas Sattler nahm das Ergebnis gefasst zur Kenntnis. „Das Ergebnis kam jetzt nicht überraschend. Wir haben versucht zu retten, was zu retten ist. Ich gratuliere auf jeden Fall meinem Mitbewerber.“ Ob Sattler in weiterer Folge für den Posten des Vizebürgermeisters zur Verfügung stehen wird, wird sich in den kommenden Tagen klären.

