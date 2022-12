St. Andrä am Zicksee Pkw-Lenker nach Kollision mit Zug leicht verletzt

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Foto: Symbolbild

E in Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Zug ist am Sonntagnachmittag in St. Andrä am Zicksee (Bezirk Neusiedl am See) relativ glimpflich verlaufen, berichtete die Landessicherheitszentrale.