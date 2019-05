Am Freitag haben rund 1.000 Mitglieder des Burgenländischen Seniorenbundes am großen jährlichen Landeswandertag teilgenommen. Diesmal führte die Runde in Sankt Andrä rund um den Zicksee.

Mit dem Wetter hatten die Wanderfreunde Glück – sah es am Morgen noch nach herbstlichen Wetter aus, so kam im Laufe des Vormittags dann doch die Sonne zum Vorschein. Die Veranstaltung stand, neben dem Wandersport, auch im Zeichen der bevorstehenden EU-Wahl am nächsten Sonntag: Die Kandidaten zur EU-Wahl Wolfram Pirchner und Christian Sagartz begaben sich am Wanderpfad auf Stimmenfang, und viele weitere hochrangige ÖVP-Politiker wurden in Sankt Andrä begrüßt, darunter ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer, und Nationalrat Christoph Zarits.