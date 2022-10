St. Andrä braucht erneut zweiten Wahlgang

Werbung

Wie auch schon vor fünf Jahren werden die Wähler Sankt Andräs nach der Bürgermeisterwahl ein zweites Mal an die Urne gebeten, wenngleich dieses Mal unter anderen Umständen. Waren es zuletzt gerade einmal acht Stimmen, die dem in weiterer Folge siegreichen Bürgermeister Andreas Sattler (ÖVP) für eine Mehrheit im Bürgermeistervotum gefehlt haben, so zieht er diesmal mit einer Differenz von fünf Prozentpunkten hinter seinem Kontrahenten Michael Schmidt (SPÖ) in die Stichwahl. Dieser konnte der ÖVP ein Mandat und damit auch die absolute Mehrheit im Gemeinderat abluchsen.

"Mit dem achten Mandat haben wir unser Hauptziel schon erreicht, die absolute Mehrheit der ÖVP im Gemeinderat zu brechen", so Schmidt im Gespräch. Das Ergebnis der Bürgermeisterwahl hat er so nicht kommen sehen.

"Wir haben mit viel gerechnet, aber damit nicht unbedingt. Es war eine sehr positive Überraschung und wir gehen euphorisch in die Stichwahl!" so Schmidt zum nächsten Wahlgang am 23. Oktober. Dementsprechend verhalten ist die Reaktion des amtierenden Bürgermeisters Sattler, der sich zum Teil mit Gegebenheiten außerhalb seines Einflussbereiches konfrontiert sieht.

"Das Ergebnis der Wahl ist so zur Kenntnis zu nehmen. Jeder Bürgermeister fängt einmal alles ab, was in irgendeiner Form Unzufriedenheit hervorruft. Sei es der Zicksee oder vielleicht auch die lange Dauer der Flächenumwidmungen im Ort. Es wird jedenfalls Gespräche in der Fraktion geben, wie die weitere Vorgehensweise ist." Die Liste "Miteinander" (MIT) um Spitzenkandidat Johann Ziniel büßte im Vergleich zu 2017 zwar 4,8 Prozentpunkte ein, konnte aber dennoch ihre beiden Mandate im Gemeinderat halten. Zufrieden ist Ziniel mit dem Ergebnis dennoch nicht.

"Wir haben uns bemüht, wir haben für die Bürger gearbeitet und gekämpft, wir haben Blätter geschrieben und wir sind total enttäuscht über den Ausgang dieser Wahl." Durch die neue Mandatsverteilung und die gebrochene absolute Mehrheit der ÖVP kommt der Liste jetzt eine neue Rolle im Gemeinderat zu.

"Natürlich wollen wir konstruktiv mitarbeiten, wir sind jetzt das Zünglein an der Waage", so Ziniel. Außerdem habe man aus dieser Wahl gelernt, "wir würden uns gern extrem verjüngen bis zur nächsten Wahl, vielleicht sind wir dann auch wieder ganz stark dabei". Eine Wahlempfehlung für die kommende Stichwahl will Ziniel allerdings nicht aussprechen. Anders so Martin Thürnbeck mit seiner eigenen Liste (MTH).

"Ich bin kein Roter, aber ich glaube, Schmidt würde es besser machen als Sattler". Die Wahlempfehlung verwundert jedenfalls nicht, schließlich trat Thürnbeck aus Protest gegen den regierenden Bürgermeister Sattler an. Mit 2,4 Prozent der Stimmen verpasste er den Einzug in den Gemeinderat.

