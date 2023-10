Kanalsystem am Prüfstand

Die Feuerwehr Parndorf hatte während der starken Regenfälle im Juni alle Hände voll zu tun und war im Dauereinsatz. So war etwa die Unterführung am alten Bahnhof überflutet. Foto: FF Parndorf

Laut Klimaexperten könnten Starkregenereignisse wie sie Parndorf Anfang Juni erlebt hat, künftig in kürzeren Abständen eintreffen. Um das Kanalsystem so gut wie möglich, darauf vorzubereiten, hat die Gemeinde einen Maßnahmen-Katalog erstellt, in dem 16 Schwerpunkte definiert wurden. Schritt für Schritt sollen diese Maßnahmen kurz-, mittel- und langfristig umgesetzt werden.

So wurde bereits eine zusätzliche Traktorpumpe für den Bauhof angeschafft und eine Notüberlaufleitung beim Pumpwerk beim alten Bahnhof errichtet. Obwohl die Pumpe tadellos arbeitete, kam es durch die Wassermengen am 8. Juni zu einem Rückstau.

Weiters ist geplant, das gesamte Drainagesystem sowie das Sickerbeckensystem zu sanieren. Für zusätzliche Versickerungsbecken hat die Gemeinde zudem schon geologische Gutachten eingeholt. „Wir hatten vier neue Versickerungsbecken angedacht. Laut den Gutachten ist die Errichtung aber nur für zwei dieser Becken möglich“, erklärt Vizebürgermeister Wolfgang Daniel. Diese sollen aber bereits im nächsten Jahr gebaut werden. Die Pläne dafür werden gerade erstellt.

Die immer extremeren Wetterereignisse würden für viele Gemeinden künftig eine Herausforderung seien, ist Bürgermeister Wolfgang Kovacs überzeugt. Er stellt klar: „Unser Kanalsystem entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Es ist, wie üblich, für 10-jährige Regenereignisse dimensioniert. Was wir im Juni erlebt haben, gilt aber als 140-jähriges Regenereignis. Aber ich glaube, es wird keine 140 Jahre dauern, bis es wieder so stark regnet.“ Deswegen seien auch die Hausbesitzer gefordert, alle möglichen Maßnahmen zu treffen. Bei den extremen Regenfällen im Juni seien Schwachstellen festgestellt worden: „Es gibt Bereiche in Parndorf, wo vermutet wird, dass Schmutzwasser nicht fachgerecht in den Kanal geleitet wird.“

Am 8. Juni und den darauffolgenden Tagen zählte die Feuerwehr übrigens rund 250 Einsätze in Parndorf. Wasser auf überschwemmten Straßenzügen, unzählige überflutete Keller, die Unterführung am alten Bahnhof und ein kleiner See am Sportplatz mussten unter anderem abgepumpt werden.