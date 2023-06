Bilanz: 200 Feuerwehreinsätze im Neusiedler Bezirk

Die Aufräumarbeiten dauerten in einigen Gemeinden noch am Mittwoch an. In Neusiedl am See rückte die Feuerwehr in der Früh erneut aus, weil das Hauptpumpwerk für die Kläranlage überschwemmt war. Der angrenzende Kanal war über die Ufer getreten.

„Wenn das Wasser hier weiter steigt, dann ist die Kacke am Dampfen“, beschrieb Neusiedls Feuerwehrkommandant Reinhard Theuritzbacher die Situation mit anschaulichen Worten. Um es nicht so weit kommen zu lassen, wurde der niederösterreichische Katastrophenschutz alarmiert. Die Freiwilligen Feuerwehren Markt Piesting und Brunn am Gebierge rückten mit zwei enorm leistungsstarken (900 Kubikmeter pro Stunde) Pumpen an, mit einer weiteren Pumpe unterstützte die Feuerwehr Andau.

Unterdessen wurden im Neusiedler Bauhof für etwaige weitere Notfälle Sandsäcke gefüllt.

