BVZ: Werden die digitalen Kompetenzen aufgrund der Erfahrungen aus dem Distance Learning im Lockdown in diesem Schuljahr noch stärker forciert?

Walter Roth, Direktor am Gymnasium: „Die digitalen Kompetenzen werden natürlich weiter forciert, insbesondere werden die Erstklässler in einem Intensivkurs in den ersten Schultagen mit digitalen Basics und der Plattform LMS vertraut gemacht.

LMS wird flächendeckend in unserer Schule als einheitliche Lern- und Kommunikationsplattform eingesetzt, auch um den Eltern die Übersicht zu erleichtern.“

Beata Sämann-Takacs, Direktorin der HAK/HAS : Unsere Erstklässler werden rasch auf die digitalen Plattformen eingeschult. Bei Bedarf können auch Familien mit entsprechenden Geräte unterstützt werden. In unserem Lehrplan gibt es eine Fülle an IT- Inhalten, die genau jetzt und schon im Sommersemester im Home-Schooling gezeigt haben, dass unsere Schülerinnen und Schüler sehr gut damit umgehen können.

Im Burgenland wird schon seit Jahren die digitale Plattform LMS eingesetzt und hat sich im Home-Schooling sehr bewährt.

Alexandra Laminge, Direktorin am Pannoneum: „Natürlich hat die Erfahrung im letzten Semester gezeigt, dass es wichtig ist, dass die Schülerinnen und Schüler wirklich gut mit den einzelnen Plattformen (LMS und Tools für Videokonferenzen) umgehen können. Wir haben daher heuer unsere EDV-Einschulung für die Schülerinnen und Schüler der ersten Klassen auf vier Stunden erhöht.

BVZ: Werden die digitalen Kompetenzen aufgrund der Erfahrungen aus dem Distance Learning im Lockdown in diesem Schuljahr noch stärker forciert?

Walter Roth, Direktor am Gymnasium: „Die digitalen Kompetenzen werden natürlich weiter forciert, insbesondere werden die Erstklässler in einem Intensivkurs in den ersten Schultagen mit digitalen Basics und der Plattform LMS vertraut gemacht.

LMS wird flächendeckend in unserer Schule als einheitliche Lern- und Kommunikationsplattform eingesetzt, auch um den Eltern die Übersicht zu erleichtern.“

Beata Sämann-Takacs, Direktorin der HAK/HAS : Unsere Erstklässler werden rasch auf die digitalen Plattformen eingeschult. Bei Bedarf können auch Familien mit entsprechenden Geräte unterstützt werden. In unserem Lehrplan gibt es eine Fülle an IT- Inhalten, die genau jetzt und schon im Sommersemester im Home-Schooling gezeigt haben, dass unsere Schülerinnen und Schüler sehr gut damit umgehen können.

Im Burgenland wird schon seit Jahren die digitale Plattform LMS eingesetzt und hat sich im Home-Schooling sehr bewährt.

Alexandra Laminge, Direktorin am Pannoneum: „Natürlich hat die Erfahrung im letzten Semester gezeigt, dass es wichtig ist, dass die Schülerinnen und Schüler wirklich gut mit den einzelnen Plattformen (LMS und Tools für Videokonferenzen) umgehen können. Wir haben daher heuer unsere EDV-Einschulung für die Schülerinnen und Schüler der ersten Klassen auf vier Stunden erhöht.