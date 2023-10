Winden am See: Schlüsselübergabe von 16 neuen Wohnungen

Gestern um 15 Uhr wurden in Winden am See 16 neue Starterwohnungen, aufgeteilt auf zwei Gebäude, feierlich eröffnet. Gemeinsam übergaben die OSG und die Gemeinde Winden, vertreten durch OSG-Obmann Alfred Kollar und Bürgermeister Erwin Preiner einen symbolischen Schlüssel an die neuen Bewohner.

Inoffiziell wurden die Wohnungen am ersten August eingeweiht, seither sind diese bewohnt. Doch gestern sorgten Speise und Getränke vom KarlWirt für gute Stimmung und einen feierlichen Willkommens-Charakter in der Raiffeisenstraße zu dem alle Anwohner, Mitwirkenden und Interessierten eingeladen waren.

Eine fruchtbare, jahrezehntelange Zusammenarbeit

Wir wollen, dass junge Gemeindebürger weiterhin bei uns wohnen können und mit deren Partnern eine neue Heimfläche bieten können“, erklärt Bürgermeister Preiner in seiner Ansprache. Er versichert eine „positive Ortsentwicklung und Zukunft für die Gemeinde Winden am See“. Weiters bedankt er sich bei der OSG für die „jahrzehntelange Zusammenarbeit sowie bei allen Firmen die hier tätig geworden sind.“

„Vor knapp 20 Jahren haben wir unweit von hier unser erstes Projekt gestartet“, eröffnet Obmann der OSG Alfred Kollar. Er führt aus, dass heute „fast 20 Prozent der Bevölkerung Windens“ in Immobilien der OSG wohnen. Er bedankt sich ebenfalls bei allen mitwirkenden Firmen und richtet sich an die Anwesenden: „Wir wünschen den jungen Menschen hier, dass sie sich wohl fühlen. Alles Gute und viel Freude.“