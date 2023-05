Neusiedl am See präsentierte Stadtentwicklungsplan

Seit 2019 wird in der Stadtgemeinde an einem Stadtentwicklungsplan 2030+ (STEP 2030+) gearbeitet, inklusive eines umfangreichen Bürgerbeteiligungsprozesses. Am Dienstag wurden die Ergebnisse nun öffentlich präsentiert.

„Ein Stadtentwicklungsplan soll vor allem in baulich-räumlicher Hinsicht eine Richtschnur für die nächsten zehn Jahre und darüber hinaus sein“, erklärte Josef Tschirk vom Büro AIR, das den umfangreichen Prozess begleitete, in seinen einleitenden Worten.

Größter Wunsch: attraktives Stadtzentrum

Wie soll sich die Stadt weiter entwickeln? Mit diesem Thema beschäftigten sich Neusiedlerinnen und Neusiedler im BürgerInnen-Rat, im BürgerInnen Café, sowie in Workshops des Gemeinderats und der Jugend.

„Viele Ideen und Wünsche waren in den verschiedenen Workshops deckungsgleich“, berichtete Tschirk. Am meisten (Reihung nach Anzahl der Nennungen) genannt wurde der Wunsch nach:

einer Attraktivierung des Stadtzentrums,

Neugestatung des Seebades,

Verbesserung der Fuß- und Radwege,

Schaffung von Grünflächen,

Stärkung des Tourismus,

Erhalt des Hallenbades,

Verringerung des motorisierten Verkehrs,

keine weitere Seeverbauung,

leistbares Wohnen,

attraktive öffentliche Begegnungsräume,

Freizeit- und/oder Veranstaltungszentrum und

ein städtisches Öffi-System.

Leitbild für die Stadt erstellt

Basierend auf diesen Arbeitsprozessen von Bürgerinnen und Bürgern sowie politischen Vertretern wurden nun von den Prozessbegleitern bei AIR Ziele und Maßnahmen in den Bereichen Gebäude, Freiräume, Mobilisierung, Ortsbild und Soziales entwickelt und daraus ein Leitbild erstellt.

„Wichtig ist es, dass der Prozess mit der Planung nicht abgeschlossen ist, jetzt beginnt erst die eigentliche Arbeit und Umsetzung“, betonte Tschirk bei der Präsentation, die im neuen Kindergarten „Storchennest“ stattfand.

Die Errichtung dieser vierten Kinderbetreuungseinrichtung in Neusiedl am See war eines der wichtigen Projekte, die aufgrund des stetigen Bevölkerungswachstums der Bezirkshauptstadt vonnöten wurde. Das rasante Bevölkerungswachstam ist in der Stadtentwicklung auch die größte Herausforderung. „Der Ausbau weiterer sozialer Einrichtungen befindet sich auch auf der Agenda der zukünftigen Stadtentwicklungspolitik“, heißt es aus dem Rathaus.

Einige Ideen aus dem Bürgerbeteiligungsprozess wurden übrigens schon umgesetzt oder sind in Planung. Dem Wunsch der Neusiedler Jugend hinsichtlich mehr Freiraum als soziale Treffpunkte wurde durch die Errichtung eines Fitnessparcours an der seepromenade nachgekommen. Spielplätze wurden erneuert und ein Generationenpark am Kalvarienberg gestaltet. Der Baustart einer Tennishalle steht kurz bevor, der freie Seezugang wurde durch den Rückkauf eines Baurechts für ein Seegrundstück gesichert und der Umbau des Hallenbades durch das Land Burgenland ist in Planung.

„Mit der Erstellung eines Stadtentwicklungsplanes wollten wir ein Bild für die Zukunft unserer Stadt bis zum Jahr 2030 und auch darüber hinaus entwickeln. Gemeinsam haben wir Lösungen erarbeitet, die von möglichst allen Bürgerinnen und Bürgern getragen werden. Nur wenn die Anliegen der Menschen, die hier wohnen berücksichtigt werden, kann der neue Neusiedler Stadtentwicklungsplan auch so umgesetzt werden, dass er die Lebensqualität in Neusiedl am See langfristig sichert. Deshalb war es wichtig, dass sich die Bevölkerung und alle Fraktionen gemeinsam dem Thema angenommen und in einer übergreifenden Zusammenarbeit Visionen entwickelt haben, wie die Stadt in Zukunft aussehen soll. Entstanden ist ein Plan für Neusiedl am See über das Jahr 2030 hinaus, anhand dessen eine nachhaltige Stadtentwicklungspolitik betrieben werden kann,“ sagt Bürgermeisterin Elisabeth Böhm.

Der nächste Schritt ist die Einreichung des STEP 2030+ zur Genehmigung bei der Landesregierung.

