Nickelsdorf: Babler zu Gast bei syrischem Heurigen

Gestern Abend hielt der neue Bundesvorsitzende der SPÖ, Andreas Babler, für einen Tour-Zwischenstopp in Nickelsdorf. Er und Bürgermeister Gerhard Zapfl kennen sich schon seit der Migrationskrise im Jahr 2015 näher, beide hatten damals wichtige Funktionen inne. Zapfl als Bürgermeister der Grenzgemeinde Nickelsdorf, Babler als Bürgermeister von Traiskirchen, wo tausende geflüchtete Menschen im Erstaufnahmezentrum unterbracht waren.

Gemeinsam nutzten sie den Abend, es war bereits Bablers dritter Tourstopp (nach Pinkafeld und Neudörfl) an diesem Tag, um sich den Wind- und vorallem den größten Photovoltaik-Park Österreichs in Nickelsdorf näher anzusehen. „Wir befinden uns hier im Burgenland und speziell in Nickelsdorf in einer Vorreiterrolle und leisten einen großen Beitrag zur Energiewende“ berichtet Gerhard Zapfl, der sich erfreut zeigte, Babler den erst kürzlich errichteten Park näher zu bringen.

Foto: David Visnjic

In weiterer Folge kehrte man passenderweise in der neu eröffneten „Stodl Schenke“ der beiden syrischen Brüder Luai und Ali Alhussein ein, wo es einerseits eine launige Begrüßung durch Bürgermeister Zapfl sowie eine kurze Ansprache von Babler gab. Anschließend folgte ein gemütlicher Ausklang unter den Gästen.