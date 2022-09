Neusiedl am See: Kindergarten Nummer vier ist eröffnet

Werbung

Rechtzeitig zum neuen Kindergartenjahr öffnete eine neue Neusiedler Kinderbetreuungsstätte ihre Pforten. Am 5. September trapsten die ersten Kinder in den nagelneuen Kindergarten „Storchennest“ in der Bahnstraße, wo sie von der frischgebackenen Kindergartenleiterin Eva Leopold empfangen wurden.

Das offizielle Eröffnungsfest stand dann vergangenen Samstag mit Politprominenz, Rahmen- und Kinderprogramm am Terminkalender. Der Bau eines vierten Kindergartens ist aufgrund des ungebrochenen Zuzugs in Neusiedl am See notwendig geworden und schon seit einigen Jahren überfällig: Seit 2011 half ein Container beim Tabor-Kindergarten, um den Mangel an Betreuungsplätzen in den Griff zu bekommen. Ein weiterer Container wurde ab 2019 als Bewegungsraum beim Montessori-Kindergarten genutzt.

Mit dem Bau des vierten Kindergartens dürfte der Bedarf nun eine Zeit lang ohne Probleme gedeckt werden können. Insgesamt finden dort auf einer Nutzfläche von rund 1.400 Quadratmetern sechs Gruppen- und zwei Bewegungsräume Platz. Mit vier Gruppen startete man nun im „Storchennest“ in das erste Kindergartenjahr. Besonders begehrt sind die Plätze für die Kleinsten und so wurden gleich beide Gruppen in der Krippe geöffnet, im Kindergarten sind derzeit zwei von vier möglichen Gruppen in Betrieb. Ein großzügiger Außenbereich mit einem Garten zum Spielen und Toben rundet das Angebot ab.

Baukosten enorm gestiegen

Der Neubau wurde als Kooperation zwischen der Stadtgemeinde Neusiedl am See und der Gesellschaft des Landes „Projektentwicklung Burgenland GmbH (PEB)“ umgesetzt. Verantwortlich für die moderne architektonische Gestaltung zeichnet das Neusiedler Architekturbüro Halbritter & Hillerbrand. Der Entwurf ging im Herbst 2020 im Rahmen einer Jurysitzung als Siegerprojekt aus einem Architektenwettbewerb hervor.

Sprach man beim Spatenstich Ende Mai 2021 noch von einer Investition von 3,3 Millionen Euro, so gibt die Stadtgemeinde nun Baukosten von rund 5 Millionen Euro an. Zusätzlich zur angespannten Lage in der Baubranche kommen unter anderem Mehrkosten aufgrund einer ökologischen Bauweise nach Klimaaktiv-Standards hinzu.

„Es ist ein wunderschöner Neubau entstanden, der perfekt in die Landschaft rund um den Neusiedler See passt“

Elisabeth Böhm

Der Kindergarten wird als naturnahe Kinderbildungsstätte geführt, dessen Schwerpunkt auf naturpädagogischem Lernen mit allen Sinnen liegt. Im Rahmen des Festaktes überreichte Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf die Urkunde des Burgenländischen Umweltpreises, den der Kindergarten Storchennest mit seinem pädagogischen Konzept vor wenigen Monaten erhielt.

„Es ist ein wunderschöner Neubau entstanden, der perfekt in die Landschaft rund um den Neusiedler See passt“, freut sich Bürgermeisterin Elisabeth Böhm (SPÖ) über das gelungene Infrastrukturprojekt. Es sei wichtig, den vielen Jungfamilien der Stadt ausreichend Betreuungsplätze für ihre Kinder zur Verfügung zu stellen. Nur so gelinge die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

