Streit eskaliert Bauarbeiter stach in Neusiedl auf Kollegen ein: Festnahme

Foto: BVZ, BVZ

Werbung

E in Bauarbeiter soll Samstagmittag in Neusiedl am See auf einen Kollegen eingestochen haben. "Das Opfer wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt", bestätigte Polizeisprecher Helmut Marban auf APA-Anfrage einen "Krone"-Bericht (Sonntag-Ausgabe).