Prozess gegen Arzt wieder vertagt

Staatsanwalt Heinz Prinke hatte eine weitere Anklage gegen den des sexuellen Missbrauchs verdächtigten Arztes eingebracht. Eine weitere Patientin hatte sich bei der Polizei gemeldet und davon berichtet, dass sie nach einer Darmspiegelung im Aufwachraum von dem Arzt in ihrem Intimbereich und an den Brüsten berührt worden sei.

Drei Frauen hatten ähnliche Vorkommnisse ebenfalls zur Anzeige gebracht. Sie gaben an, nach einer Untersuchung unter Sedierung im Aufwachstadium, vom Arzt begrapscht worden zu sein. Die Vorfälle sollen sich von Juni bis September 2021 ereignet haben. Der Arzt hatte sich bereits am ersten Verhandlungstag im Mai nicht schuldig bekannt und hielt diese Verantwortung aufrecht.

Ein Gutachter sollte klären, ob – wie vom Verteidiger vorgebracht – die von dem angeklagten Arzt verwendeten Sedierungsmittel Halluzinationen und sexuelle Wahnvorstellungen verursachen können. Der Sachverständige bestätigte, dass es im Zusammenhang mit den angewendeten Medikamenten sowohl zu angenehmen als auch zu unangenehmen Wahrnehmungen kommen könne. Die Häufung von vier Fällen innerhalb von vier Monaten sei jedoch medizinisch nicht zu erklären.

Zuvor hatte jener Kriminalbeamte, der Ermittlungen gegen den Arzt führt, erklärt, dass es in der Ordination entgegen den Angaben des Angeklagten doch Situationen gegeben haben könnte, in denen der Mediziner mit einer Patientin alleine im Aufwachraum war. Der Angeklagte hatte am ersten Prozesstag beteuert, dass er „niemals“ allein mit sedierten PatientInnen sei.

War Arzt doch mit Patientinnen allein?

Der Kriminalbeamte hatte jedoch herausgefunden, dass an zwei Tagen in der Woche nur zwei statt drei Assistentinnen anwesend waren, die – wenn auch nur für einen Zeitraum von zwei bis drei Minuten – fallweise mit anderen Patienten beschäftigt gewesen sein könnten, während der Arzt im Aufwachraum in Anwesenheit der mutmaßlichen Opfer seine Befunde schrieb.

Der Prozess wurde neuerlich vertagt, weil die Assistentinnen des Arztes nun auch zum neu angeklagten Missbrauchsfall befragt werden sollen.

