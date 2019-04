Schon in den beiden vergangenen Jahren setzten die Veranstalter des Surf Worldcups verstärkt auf die Zielgruppe Familie. Mit den verschiedensten Attraktionen - vom Riesenrad bis zur Hüpfburg - lockte man die jüngste Generation mit ihren Eltern ins hippe Veranstaltungsgelände. Heuer geht man mit einem Familienfest, das in Kooperation mit dem Land Burgenland veranstaltet wird, noch einen Schritt weiter.

Gleich die zwei Eröffnungstage des Summer Openings sollen heuer ganz im Zeichen der Familie stehen. Landesrätin Daniela Winkler lädt zum ersten Familienfest in das Strandbad. Besitzer eines Burgenländischen Familienpasses und der „Bspecial“-Jugendkarte haben am 26. und 27. April freien Eintritt zum Summer Opening. Auf die Familien warten viele Attraktionen, wie gratis Trampolinspringen für Kinder und vieles mehr.

„Wir unterstützen die Familien im Burgenland in vielen Lebenslagen und möchten mit dieser Aktion Eltern und ihren Kindern einen schönen, interessanten und aufregenden Tag bescheren – und das kostenlos. Dazu laden wir auch rund 300 Schülerinnen und Schüler aus burgenländischen Schulen in das Strandbad Neusiedl am See ein“, so Daniela Winkler.

Unter dem Motto „Schule am Strand“ gehört den Schulkindern an diesem Tag das Ufer des Neusiedler Sees. Das Angebot an beliebten Sommersportarten reicht von Beachvolleyball, Dodgeball, Beachtennis, Bubblesoccer, Calisthenics, Boccia, Bogenschießen über Stand-Up-Paddeln bis zum Kajakfahren.

Mit Glück mit der BVZ gewinnen

In Kooperation mit dem Land Burgenland verlost die BVZ 10x 2 Tageskarten und 4x 2 Wochenendpackages für den Surf Worldcup in Neusiedl am See von 26. April bis 5. Mai. Teilnahmeschluss ist der 22. April 2019.