Manchmal liegt ein Schicksalsschlag nur einen Steinschlag entfernt, gleich um die nächste Ecke, im eigenen Dorf. Die Geschichte von Petra und Max Györik ist so einer.

Max Györik ist neun Jahre. Er ist ein aufgewecktes Kind. Nach der Schule liebt er es, zu spielen. Doch Max ist nicht wie andere Kinder, sein Alltag ist speziell. „Nach der Geburt von Max gingen wir davon aus, das Krankenhaus mit einem gesunden Baby zu verlassen. Die Schwangerschaft verlief normal, auch die ersten Untersuchungen waren unauffällig. Doch nach zwei, drei Monaten bemerkte ich, dass irgendetwas nicht stimmte“, erzählt Petra Györik.

Die Entwicklungsstadien von Max schritten nur langsam voran, eine Magnetresonanztomographie im Alter von sechs Monaten brachte Gewissheit und Veränderungen, die die ganze Familie betrafen. „Die Untersuchung offenbarte, dass ein Teil des Kleinhirns nicht gewachsen war. Mit dieser Diagnose haben wir nicht gerechnet“, so die alleinerziehende Mutter.

In Max‘ Leben schreiten Entwicklungen nicht über Monate, sondern Jahre hinweg voran. Aufgrund der damit einhergehenden Muskelschwäche kann er weder stehen noch gehen. Er spricht nicht, essen sowie schlucken fällt ihm schwer. „Seit rund einem Jahr kann Max den Vierfüßlerstand. Wir sind so stolz darauf, auch er selbst. Aber normalerweise schaffen das Kinder, sobald sie zu krabbeln beginnen“, berichtet Petra Györik. Therapien und kontinuierliches Training sind ein lebenswichtiger Bestandteil seines Lebens geworden, sie bringen Schritt für Schritt Erfolg, kosten jedoch Geld und werden nicht immer von der Krankenkasse übernommen.

24-Stunden-Betreuung kostet Zeit und Geld

„Über die Jahre hinweg haben wir verschiedene therapeutische Ansätze ausprobiert und schließlich die geeignetste in einem Reha-Zentrum gefunden. Zwei Mal pro Jahr verbringen wir dort vierzehn Tage, die Fortschritte können sich sehen lassen“, freut sich Petra Györik. Das tägliche Leben mit einem behinderten Kind ist jedoch kein leichtes. Durch die notwendig gewordene Rundumbetreuung hat sich Petra Györik in die Selbstständigkeit begeben, „ein Arbeitgeber würde das auf Dauer nicht dulden“, die Familie, auch Max‘ Bruder Ben, hilft, so viel sie kann. Dennoch fehlt es oftmals an Zeit und vor allem an Geld.

„Viele denken, man erhält sowieso ausreichend Hilfe von den Institutionen. Dem ist nicht so. Um Unterstützung zu bitten, kostet meist enorm viel Zeit und vor allem Nerven, die Behördenwege sind mühsam und oftmals deckt die bewilligte Unterstützung die Kosten bei Weitem nicht“, gesteht sie.

Schon ein kleiner Einblick in Max‘ Leben offenbart, welche Hürden und Hindernisse es hierbei zu bewältigen gibt. Der Kauf von Windeln, passender Kleidung, behindertengerechtem Spielzeug oder einem Kindersitz sind dabei nur die Spitze eines riesigen Eisberges. „Ich bringe Max täglich zur Schule. Beim Transport mit dem Rollstuhl gibt es aber Probleme, sodass wir nun dringend einen RehaBuggy benötigen. Normalerweise bewilligt die Krankenkasse nur ein Fahrzeug, vor wenigen Tagen habe ich erfahren, dass wir für das neue rund 2.500 Euro teure Mobil nun doch Hilfe bekommen. Eine Sorge weniger“, so Max‘ Mama.