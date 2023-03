Kittsee: Polizei schnappte Dieb und Komplizen

Ein 19-jähriger slowakischer Staatsangehöriger betrat am 1.3.2023 einen Lebensmittelmarkt in Kittsee, Bezirk Neusiedl am See. Im Markt nahm der junge Mann Reinigungsmittel, Toilettenartikel und Lebensmittel im mittleren dreistelligen Warenwert, aus den Verkaufsregalen, deponierte diese in der mitgeführten Sporttasche und verließ den Markt ohne dafür bezahlt zu haben. Beim Verlassen des Marktes löste er den Alarm aus. Dies veranlasste eine Angestellte dazu, den Dieb zu verfolgen und die Polizei zu verständigen. Der Dieb konnte durch einen Passanten - einen Polizisten außer Dienst – angehalten und bis zum Eintreffen der Streife angehalten werden. Ein weiterer 25-jähriger slowakischer Staatangehöriger, welcher als Komplize mit dem Fluchtfahrzeug vor dem Markt gewartet hatte, stellte sich freiwillig der Polizei, als dieser die Festnahme wahrgenomme hatte. Bei der Durchsuchung des Fluchtfahrzeuges wurde noch ein Schlagring vorgefunden, welcher dem 25-jährigen Slowaken zugeordnet werden konnte.

Die beiden Beschuldigten wurden nach den Festnahmen in die Polizeiinspektion Kittsee verbracht und dort zu den Sachverhalten einvernommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die beiden auf freiem Fuß angezeigt.

