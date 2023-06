Finale Phase: Herzenssache Pflegekompetenzzentrum Zurndorf

„Mein Herz lacht, da ich mein Versprechen einlösen kann“, eröffnete Bürgermeister Werner Friedl den offiziellen Teil zum heutigen „Tag der offenen Baustelle“ freudig. Baustart war im Dezember 2019. Die durch die Pandemie verlängerte Bauzeit des großen Projektes „Am Leithafeld“ in Zurndorf kann heuer fertiggestellt werden. Die Nutzfläche von über 5.000 Quadratmeter wird 60 langzeitliche Altenwohn- und Pflegeheimplätze sowie fünf Kurzzeitpflegeplätze bereitstellen.

Bauträger ist die OSG. Laut deren Obmann Alfred Kollar wird der Bauprozess noch im Juli abgeschlossen sein. Christine Ecker vom Samariterbund, welche die operative Leitung des Pflegekompetenzzentrums übernehmen wird, erklärte, dass der „Oktober der frühest mögliche Zeitpunkt“ für den Betriebsstart der sozialen Einrichtung ist.

„Schandorf im Südburgenland haben wir vor 14 Tagen übergeben. Da haben wir uns bereits gedacht, das ist ein Haus der nächsten Generation. Zurndorf setzt noch eines darauf“, lobte OSG Obmann Kollar das moderne Pflegekompetenzzentrum in Zurndorf. Landesrat für Angelegenheiten der Altenwohn- und Pflegeheime, Leonhard Schneemann, schloss sich dem positiven Bild an: „Es ist uns im Burgenland sehr, sehr wichtig, etwas zu schaffen, wo sich die ältere Generation wohlfühlen kann.“ Über den großen Andrang an Zurndorferinnen und Zurndorfer des heutigen Tages der offenen Baustelle meinte er: „Ich freue mich von ganzem Herzen, dass so ein großes Interesse bei dieser Besichtigung besteht und es zeigt, dass der Bedarf in Zukunft gegeben sein wird.“