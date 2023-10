Kittsee: Hoch hinauf beim Bierkistenstapeln

An acht verschiedenen Stationen, welche die Sportlehrerinnen und Sportlehrer bereits in den frühen Morgenstunden aufgebaut hatten, konnten die Mädchen und Buben ihr Geschick und ihre Teamfähigkeit unter Beweis stellen. Ein Highlight war sicher die Kletterstation, bei der es hieß, einen Turm aus Bierkisten zu erbauen. Bei einigen Jugendlichen ging es dabei - gesichert am Seit - hoch hinauf.