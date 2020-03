Wiener SPÖ-Rathausklub trifft sich im Burgenland .

Der Wiener Rathausklub der SPÖ trifft sich am Montag zur Klubtagung im Burgenland. Das Event in der St. Martins Therme in Frauenkirchen steht unter dem Motto "Zusammen sind wir erfolgreicher". Am Vormittag stehen unter anderem Reden von Bürgermeister und Landesparteichef Michael Ludwig sowie der SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner auf dem Programm.