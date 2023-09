Kennenlerntage am Neusiedler Gymnasium

Die rund 180 Kinder aus sieben 1. Klassen absolvierten ein tolles zweiteiliges Programm, das sie einerseits zum Alpakahof Pinetz nach Frauenkirchen führte und das andererseits im Strandbad Neusiedl am See viel Spiel und Spaß bot.

Die Schülerinnen und Schüler der 5A besuchten die römische Palastvilla in Bruckneudorf. Foto: Gymnasium Neusiedl am See

Auch die Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen waren zum Start in die Oberstufe gemeinsam in der Umgebung unterwegs. Die Ziele waren Bruck an der Leitha, Podersdorf sowie die Seebäder in Neusiedl und Weiden. Auf dem Programm standen für die Klassen 5A bis 5E unter anderem Vertrauens- und Kooperationsspiele, die den Wert von Zusammenarbeit und Teamgeist unterstreichen. Jugendcoach Sabine Wendelin, die den Jugendlichen der Oberstufe für Beratung zur Verfügung steht, stellte sich allen 5. Klassen vor und nahm an einigen Ausflügen auch aktiv teil.

Kennenlerntage der 3B, 3C und 3F in Hallstatt Foto: Gymnasium Neusiedl am See

Die Drittklässlerinnen und Drittklässler in sieben neu formierten Klassen hatten sogar die Möglichkeit, eine viertägige Klassenreise nach Salzburg zu unternehmen. Mit Altenmarkt im Pongau als Ausgangspunkt boten sportliche Outdoor-Programme und vielfältige Spieleinheiten schöne Gelegenheiten sich kennenzulernen. Ein Highlight war der Besuch der Salzwelten Hallstatt, der den besonderen Abschluss der erfolgreichen Kennenlerntage darstellte.