Falscher „Sohn“ erbeutete tausende Euro im Bezirk Neusiedl

Der 73-jährige Mann aus Neusiedl am See erhielt von einer polnischen Rufnummer folgende Text-Nachricht: „Hallo Papa, ich habe meinen Anbieter gewechselt. Kannst du meine neue Nummer eine Nachricht auf WhatsApp schicken? Das geht hier“. Über den Link in der Nachricht verlegte sich der Chat auf WhatsApp. Dort gewann der Täter das Vertrauen des Mannes. Unter Vorhalt einer Bankrechnung durch den Täter überwies der Mann einen niedrigen fünfstelligen Betrag.

Auch die 64-jährige Frau aus Eisenstadt wurde per Textnachricht kontaktiert. Den Tätern gelang es hier ebenso das Vertrauen der Frau zu gewinnen, sodass diese in zwei Tranchen einen niedrigen fünfstelligen Betrag an die Täter überwies.

