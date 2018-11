Anruferin entlockte Verkäuferin Geschenkkarten-Codes .

Laut einer Aussendung der Polizei kam es am Montag in einer Supermarktfiliale in Winden am See (Bezirk Neusiedl) zu einem Telefonbetrug, durch den ein Schaden in der Höhe eines vierstelligen Eurobetrages entstand.