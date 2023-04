Termin-Tipp Chris Jagger konzertiert als „Medizinmann“ und bringt gute Laune

Lesezeit: 2 Min Birgit Böhm-Ritter

Foto: Chris Jagger

C hris Jagger kommt nach Neusiedl am See und wird am 19. April (20 Uhr) das Publikum im Kulturstadl hausimpuls (Obere Hauptstraße 31) rocken. Mit im Gepäck hat der jüngere Bruder von „Rolling Stone“ Mick Jagger Songs aus seinem neuen Album „Mixing up the Medicine“.