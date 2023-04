Lesung im Dorfmuseum: Vier Burgenländerinnen, vier Schicksale

Werbung

Im Buch geht es darum, was vier Zeitzeuginnen damals erleben und erleiden mussten und wie sich die Schrecken der Nazizeit bis in die kleinsten Winkel des Familienlebens hineingefressen haben. Aber auch das Schicksal der burgenländischen Roma und Juden sowie der jüdischen Zwangsarbeiter in der Region spielt in diesem Buch eine Rolle.

Der aus St, Martin an der Raab stammende Autor ist auf Drängen seiner Schwester Emma Paul zum Schreiben gekommen. Sie ist eine von vier Zeitzeuginnen, die im Rahmen der Erstellung des Buches dazu befragt wurden.

Stattfinden wird die Lesung am:

Donnerstag, den 20. April, 18.30 Uhr,

im Dorfmuseum Mönchhof, Museum Wirtshaus,

Bahngasse 62, 7123 Mönchhof

