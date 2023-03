18 Live Acts beim „Hop on, Hop off“-Musikfestival in Podersdorf am See

Werbung

Haben Sie Podersdorf schon bei Nacht gesehen? Haben Sie noch nie erlebt? Dann wird’s aber Zeit – die beste Gelegenheit dazu bietet sich beim „Hop on, hop off“ Musikfestival. Am Freitag, 31. März, und Samstag, 1. April, heißt es wieder „bitte alle einsteigen“. Wahlweise in den englischen Doppeldeckerbus oder in den nostalgischen Postbus, die beide ihre Runden in der größten Tourismusgemeinde des Burgenlandes drehen.

Erlebnis für die ganze Familie

Bevor der abendliche Trubel startet, haben Familien tagsüber Gelegenheit für eine lustige Fahrt mit dem Doppeldeckerbus. Freitag und Samstag ab 15 Uhr kann jedermann kostenlos nach Belieben zu- und aussteigen. Abends bringen die originellen Gefährte Nachtschwärmer von einem musikalischen und kulinarischen Highlight zum nächsten. In 18 Locations – vom Kaffeehaus über Gasthäuser und Heurigen bis hin zur Diskothek – erklingt von 17 bis 1.30 Uhr Live Musik. Altbekannte und neue Melodien aus den Genres Folk, Austropop, Rock & Pop, Garagenpunk und Volksmusik versprechen stimmungsgeladene Abende und Nächte. Einen gemütlichen Festival-Ausklang gibt’s beim Frühschoppen am Sonntag um 10 Uhr.

Bands: Vuisaitig, Kati Cher & Bernhard Beibl Acoustic Duo, Doc Zorro, Brix & Nairz, DJ Plattendreher Joe, Hasso & Christian, Hocky & Sister, Da Ewald & Band, B3, Devided, Stromlos – die Akustikband vom Neusiedler See, 3 Klang, P3, Horst Scheiblhofer & die Zahnlose Nachtigall, Die Freunde des Japaners, Old Lake Corner, Crowdfleckerl, Wetschka Andi Frühschoppen Hop on – Hop off: Freitag, 31. März bis Sonntag, 2. April freier Eintritt Busse fahren nur am Freitag & Samstag Timetable & Busplan: https://www.podersdorfamsee.at/events

