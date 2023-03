Termintipp: 24. März Vortrag mit Marcus Wadsak in Neusiedl: Fakten zum Klimawandel

Lesezeit: 2 Min Birgit Böhm-Ritter

ORF-Moderator und Meteorologe Marcus Wadsak Foto: ORF, Thomas Ramstorfer

D er Neusiedler Kulturverein Impulse lädt am 24. März (19:30 Uhr) in das hausimpuls (Oberer Hauptstraße 31, 7100 Neusiedl am See) zu einem Vortrag von Meteorologe Marcus Wadsak mit dem Titel: „Klimawandel: Fakten gegen Fake & Fiction“.