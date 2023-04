Großes Osterfest im Neusiedler Sonnenmarkt

Der Samariterbund Burgenland und die soogut Sozialmarkt GmbH, die gemeinsamen Betreiber des Sonnenmarktes, laden am Mittwoch, den 5. April, zum großen Osterfest in die Wiener Straße 62 in Neusiedl am See. Von 13 bis 17 Uhr stehen Begegnung, Spiel und Spaß für Groß und Klein auf dem Programm: Mit Bastelrunden für die Jüngsten, einem Blick hinter die Kulissen des Rettungsdienstes und einer Tombola ist ein unterhaltsamer Nachmittag für alle Besucherinnen und Besucher garantiert. Speis und Trank aus dem beliebten Sonnencafé dürfen dabei nicht fehlen!

Für die Kinder gibt es im Sonnenmarkt zu diesem besonderen Anlass ein Gratis-Eis. Die im Sonnenmarkt tätigen Sozialarbeiterinnen beantworten am Info-Point offene Fragen rund um Unterstützungsangebote. Sowohl der SamLa kids, das Second-Hand Geschäft für Kinderwaren, als auch das im Sonnenmarkt beheimatete Lebensmittelgeschäft laden am Tag des Festes zum Stöbern und Einkaufen ein.

Viele Ehrenamtliche unterstützen den Betrieb und natürlich auch die Ausrichtung des gemeinsamen Osterfestes.

Über den Sonnenmarkt

Sonnenmärkte als Begegnungsorte für Groß und Klein. Im Burgenland betreibt der Samariterbund zwei Sonnencafés, in Mattersburg und Neusiedl am See, als gemütliche Orte der Begegnung. Wer Hilfestellung bei konkreten Problemen benötigt, kann auf Wunsch eine Sozialberatung in Anspruch nehmen. Die den Cafés angeschlossenen Second-Hand-Läden SamLa kids bieten ein umfangreiches Sortiment an Kinderbedarf. Die soogut Sozialmarkt GmbH betreibt in beiden Sonnenmärkten Lebensmittelgeschäfte für Kund:innen, deren Einkommen unter der Armutsgefährdungsschwelle liegt.

Keine Nachrichten aus Neusiedl mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.