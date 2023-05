Teuerung Baustart für orthodoxes Kloster in St. Andrä verzögert sich weiter

D as erste orthodoxe Kloster Österreichs, das im burgenländischen St. Andrä am Zicksee (Bezirk Neusiedl am See) entstehen soll, lässt weiter auf sich warten. Einen Termin für einen Baustart gibt es nicht, das Vorhaben wurde "bis auf weiteres pausiert", hieß es auf APA-Anfrage von der griechisch-orthodoxen Kirche. Corona und die Teuerung infolge des Ukraine-Kriegs hatten dem Kloster "Maria Schutz" nach der Grundsteinlegung 2020 einen Strich durch die Rechnung gemacht.